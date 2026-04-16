В Венском офисе ООН проведены мероприятия, связанные с WUF13
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Венском офисе ООН проведены мероприятия, связанные с WUF13

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 18:25
    В Венском офисе ООН проведены мероприятия, связанные с WUF13

    В Венском офисе ООН и в штаб-квартире ОБСЕ в Вене в рамках обсуждений безопасности и устойчивости городов представлена программа 13-й сессии Всемирного форума городов, которая состоится в Баку.

    Как сообщает Report, данная информация была опубликована в аккаунте WUF13Azerbaijan в соцсети X.

    "Мероприятия были организованы совместно Постоянным представительством Азербайджана при международных организациях в Вене, UNIDO, UN-Habitat, ОБСЕ и мэрией города Вены", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в рамках мероприятий была представлена информация о подготовительных работах к WUF13, а также об основных целях Азербайджана в данном контексте. Кроме того, обсуждались темы градостроительства, зеленой трансформации, изменения климата, устойчивых городов и обеспечения доступным жильем. Помимо этого, участники обменялись мнениями об опыте Вены, Баку и Базеля в контексте развития и трансформации городов.

    Азербайджанскую сторону в обсуждениях представляли заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и заместитель национального координатора WUF13 Гюльшен Рзаева, а также начальник управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел Эльчин Аллахвердиев.

    В мероприятиях приняли участие представители стран, аккредитованных при международных и региональных организациях, расположенных в Вене, а также эксперты.

    Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов пройдет в Баку 17–22 мая.

    BMT-nin Vyana ofisində WUF13 ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    UN Vienna office hosts events on WUF13 preparations

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей