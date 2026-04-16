В Венском офисе ООН проведены мероприятия, связанные с WUF13

В Венском офисе ООН и в штаб-квартире ОБСЕ в Вене в рамках обсуждений безопасности и устойчивости городов представлена программа 13-й сессии Всемирного форума городов, которая состоится в Баку.

Как сообщает Report, данная информация была опубликована в аккаунте WUF13Azerbaijan в соцсети X.

"Мероприятия были организованы совместно Постоянным представительством Азербайджана при международных организациях в Вене, UNIDO, UN-Habitat, ОБСЕ и мэрией города Вены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятий была представлена информация о подготовительных работах к WUF13, а также об основных целях Азербайджана в данном контексте. Кроме того, обсуждались темы градостроительства, зеленой трансформации, изменения климата, устойчивых городов и обеспечения доступным жильем. Помимо этого, участники обменялись мнениями об опыте Вены, Баку и Базеля в контексте развития и трансформации городов.

Азербайджанскую сторону в обсуждениях представляли заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и заместитель национального координатора WUF13 Гюльшен Рзаева, а также начальник управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел Эльчин Аллахвердиев.

В мероприятиях приняли участие представители стран, аккредитованных при международных и региональных организациях, расположенных в Вене, а также эксперты.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов пройдет в Баку 17–22 мая.