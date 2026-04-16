Джавид Абдуллаев: Завершаются исследования в рамках проекта Black Sea Energy

Исследования ветрового потенциала Каспия для экспорта зеленой энергии в Европу через "Зеленый энергетический коридор" (Black Sea Energy) находятся на стадии завершения.

Об этом Report заявил директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев.

"В ближайшее время будут представлены итоговые результаты. Предварительные данные показывают, что проект достаточно привлекателен в экономическом плане", - подчеркнул он.

Напомним, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по прокладке подводного кабеля Black Sea Energy протяженностью 1195 км. В июне 2023 года о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария.

В мае 2024 года энергооператоры четырех стран подписали меморандум о создании совместного предприятия. В сентябре того же года было подписано акционерное соглашение об учреждении СП Green Energy Corridor. Учредителями выступили Transelectrica (Румыния), Georgian State Electrosystem (Грузия), "АзерЭнержи" (Азербайджан) и MVM Energy (Венгрия).

На начальном этапе кабель будет предназначен для экспорта 4 ГВт зеленой энергии. Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Еврокомиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.