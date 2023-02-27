Мосбиржа 1 марта начнет торги фьючерсами на лиру и гонконгский доллар

Московская биржа с 1 марта 2023 года начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "турецкая лира-российский рубль" и "гонконгский доллар-российский рубль".

Московская биржа с 1 марта 2023 года начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "турецкая лира-российский рубль" и "гонконгский доллар-российский рубль".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Запуск новых контрактов обусловлен ростом интереса клиентов к торгам гонконгским долларом и турецкой лирой на валютном рынке Московской биржи. Новые инструменты будут интересны как институциональным инвесторам, так и физическим лицам.

"Валютные фьючерсы - одни из самых популярных инструментов у инвесторов всего мира, и наш рынок не исключение. Свыше 50% объема операций на срочном рынке сегодня приходится на валютные производные. Это удобные инструменты, позволяющие с низкими издержками реализовывать различные стратегии на изменении валютных курсов и хеджировать валютные риски", - прокомментировал управляющий директор по деривативам Московской биржи Владимир Яровой.

Торговый код фьючерсного контракта на курс "турецкая лира - российский рубль" - TRY, лот составляет 1 000 турецких лир, минимальный шаг цены - 0,001 российского рубля, стоимость минимального шага цены - 1 рубль. Цена исполнения контракта - значение валютного фиксинга на курс "турецкая лира-российский рубль", рассчитываемого Московской биржей (TRYFIXME).

Торговый код фьючерсного контракта на курс "гонконгский доллар - российский рубль" - HKD, лот составляет 1 000 гонконгских долларов, минимальный шаг цены - 0,001 российского рубля, стоимость минимального шага цены - 1 рубль. Цена исполнения контракта - значение валютного фиксинга на курс "гонконгский доллар - российский рубль", рассчитываемого Московской биржей (HKDFIXME).

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и марте 2024 года.