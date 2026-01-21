Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует ускорение роста ВВП Азербайджана в 2026 году до 3%.

Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы агентства, по оценкам Moody`s ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,5%.

В агентстве ожидают, что экономический рост Азербайджана в 2027 году составит 2,5%.

Таким образом, в 2026-2027гг среднегодовой рост ВВП Азербайджана по оценкам агентства составит 2,75%.

Отметим, что по данным Госкомстата Азербайджана экономика страны в 2025 году выросла на 1,4%.