Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%
Финансы
- 21 января, 2026
- 18:24
Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует ускорение роста ВВП Азербайджана в 2026 году до 3%.
Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы агентства, по оценкам Moody`s ВВП Азербайджана в 2025 году вырос на 1,5%.
В агентстве ожидают, что экономический рост Азербайджана в 2027 году составит 2,5%.
Таким образом, в 2026-2027гг среднегодовой рост ВВП Азербайджана по оценкам агентства составит 2,75%.
Отметим, что по данным Госкомстата Азербайджана экономика страны в 2025 году выросла на 1,4%.
