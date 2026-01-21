Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 18:32
    Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует снижение среднегодовой инфляции в Азербайджане до 4% к 2028 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы агентства, по оценкам Moody`s в 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,2% против 2,2% в 2024 году.

    По оценкам агентства, в 2026 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4,8%, в 2027 году – до 4%.

    Moody`s Азербайджан среднегодовая инфляция прогноз

    Последние новости

    18:42

    Трамп и Зеленский проведут встречу сегодня в Давосе

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 лет

    Другие страны
    18:39

    Трамп раскритиковал политический и экономический курс Европы

    Внешняя политика
    18:32

    Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Финансы
    18:26

    Трамп рассказал, как показал Путину "мастер-класс" по урегулированию конфликтов

    Внешняя политика
    18:25

    Мирзоян: В урегулировании с Баку и Анкарой мы добились ощутимых успехов

    В регионе
    18:24

    Moody`s: Рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 3%

    Финансы
    18:16

    Азербайджан резко увеличил прибыль от продажи карбамида Украине

    АПК
    18:08

    Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от Минфина

    Финансы
    Лента новостей