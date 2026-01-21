Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг
Финансы
- 21 января, 2026
- 18:32
Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует снижение среднегодовой инфляции в Азербайджане до 4% к 2028 году.
Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы агентства, по оценкам Moody`s в 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,2% против 2,2% в 2024 году.
По оценкам агентства, в 2026 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4,8%, в 2027 году – до 4%.
