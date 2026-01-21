İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Moody`s" Azərbaycanda inflyasiyanın 2026-2027-ci illərdə yavaşlayacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 18:50
    Moody`s Azərbaycanda inflyasiyanın 2026-2027-ci illərdə yavaşlayacağını proqnozlaşdırır

    "Moody`s" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın 2028-ci ilədək 4 %-ə enəcəyini proqnozlaşdırır.

    "Report" agentliyin proqnozlarına istinadən xəbər verir ki, "Moody`s"in qiymətləndirmələrinə görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2024-cü ildəki 2,2 %-ə qarşı 5,2 % təşkil edib.

    Agentliyin gözləntilərinə əsasən, 2026-cı ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 4,8 %-ə, 2027-ci ildə isə 4 %-ə qədər yavaşlayacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə istehlak qiymətləri 2024-cü illə müqayisədə 5,6 %, o cümlədən qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 6,8 %, qeyri-qida məhsulları üzrə 2,5 %, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 6,5 % artıb.

    Moody`s прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Son xəbərlər

    18:57

    "AnewZ" TV Liviya inqilabı və Qəddafinin devrilməsindən sonrakı vəziyyətlə bağlı sənədli film hazırlayıb

    Media
    18:51

    Tramp Putinə münaqişələrin həlli üzrə necə "master-klass" keçdiyini danışıb

    Xarici siyasət
    18:50

    "Moody`s" Azərbaycanda inflyasiyanın 2026-2027-ci illərdə yavaşlayacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    18:49

    ABŞ Prezidenti: Venesuela yarım il ərzində son 20 ildə əldə etdiyindən daha çox qazanacaq

    Digər ölkələr
    18:47

    Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 1 % artırıb

    Biznes
    18:46

    "Moody`s": Azərbaycanda ÜDM artımı 2026-cı ildə 3 % təşkil edəcək

    Maliyyə
    18:44

    Tramp Avropanın siyasi və iqtisadi kursunu tənqid edib

    Xarici siyasət
    18:38

    Neft gəlirləri: Səmərəli investisiya siyasətinin Azərbaycan modeli - TƏHLİL

    Analitika
    18:31

    Mirzoyan: Bakı və Ankara ilə nizamlamada hiss olunan uğurlara nail olduq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti