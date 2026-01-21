Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 17:49
    Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана

    Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "Baa3".

    Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, прогноз по рейтингу подтвержден на "позитивном" уровне.

    Новость обновляется

    Азербайджан Moody's кредитный рейтинг
