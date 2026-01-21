Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана
Финансы
- 21 января, 2026
- 17:49
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "Baa3".
Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, прогноз по рейтингу подтвержден на "позитивном" уровне.
Новость обновляется
Последние новости
18:08
Бакинский метрополитен погасил беспроцентный кредит от МинфинаФинансы
18:04
Бакметрополитен и АБР ведут переговоры о возможностях сотрудничестваФинансы
17:56
Пашинян: Энергосистемы Армении и Азербайджана будут соединены в рамках TRIPPВ регионе
17:50
Шведские военные завершили рекогносцировку к учениям и покинули ГренландиюДругие страны
17:49
Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг АзербайджанаФинансы
17:38
ANAMA провело просветительское мероприятие для переселившихся в ХанкендиВнутренняя политика
17:35
Фото
В Баку состоялся выпуск молодых дипломатовВнутренняя политика
17:31
СМИ: США ожидают участие 35-ти стран в создании Совета мираДругие страны
17:30