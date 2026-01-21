İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Moody`s" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:51
    Moody`s Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    "Moody`s" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın suveren kredit reytinqini "Baa3" səviyyəsində təsdiqləyib.

    "Report" "Moody`s"ə istinadən xəbər verir ki, reytinq üzrə proqnoz "Müsbət"dir.

    Xəbər yenilənir

    Moody's Azərbaycan
    Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана

