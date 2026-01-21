"Moody`s" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 17:51
"Moody`s" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın suveren kredit reytinqini "Baa3" səviyyəsində təsdiqləyib.
"Report" "Moody`s"ə istinadən xəbər verir ki, reytinq üzrə proqnoz "Müsbət"dir.
Xəbər yenilənir
