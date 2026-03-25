Азербайджан на четвертом месте среди тюркских государств по объему страховых сборов

В 2025 году турецкий страховой рынок возглавил рейтинг стран тюркского мира по объему сборов, достигнув $27,8 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев на панельной дискуссии в рамках международного страхового форума "Шелковый путь" в Стамбуле.

По его словам, второе место занимает страховой рынок Казахстана с $3,4 млрд, третье - Узбекистана с $1,1 млрд, четвертое - Азербайджана с $885 млн, а пятое - Кыргызстана со $113 млн.

Мирсалаев отметил, что в 2025 году турецкий страховой рынок вырос на 45,8%, казахстанский - на 12,5%, узбекский - на 37,8%, азербайджанский - на 11,2%, а кыргызский - на 102%.