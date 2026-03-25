Азербайджан на четвертом месте среди тюркских государств по объему страховых сборов
Финансы
- 25 марта, 2026
- 16:16
В 2025 году турецкий страховой рынок возглавил рейтинг стран тюркского мира по объему сборов, достигнув $27,8 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев на панельной дискуссии в рамках международного страхового форума "Шелковый путь" в Стамбуле.
По его словам, второе место занимает страховой рынок Казахстана с $3,4 млрд, третье - Узбекистана с $1,1 млрд, четвертое - Азербайджана с $885 млн, а пятое - Кыргызстана со $113 млн.
Мирсалаев отметил, что в 2025 году турецкий страховой рынок вырос на 45,8%, казахстанский - на 12,5%, узбекский - на 37,8%, азербайджанский - на 11,2%, а кыргызский - на 102%.
Последние новости
16:51
Куртулмуш: Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе укрепит региональные коммуникацииВнешняя политика
16:31
ГДП обратилась к участников дорожного движения в связи с дождливой погодойВнутренняя политика
16:16
Фото
Азербайджан на четвертом месте среди тюркских государств по объему страховых сборовФинансы
16:12
ЕС станет учредителем специального трибунала по агрессии против УкраиныДругие страны
16:03
Экспорт Азербайджана в страны СНГ вырос почти на 14%, импорт упал на 52%Бизнес
16:01
Власти Израиля разрешили ЦАХАЛ призвать до 400 тыс. резервистовДругие страны
15:46
Санаэ Такаити поддержала план МЭА по дополнительному высвобождению нефти из резервовЭнергетика
15:41
Сергей Цивилев: РФ меняет цепочки поставок энергоресурсов из-за войны на Ближнем ВостокеЭнергетика
15:35