    ASA: Azərbaycan Türk dövlətləri arasında sığorta yığımlarının həcminə görə dördüncü yerdədir

    Maliyyə
    • 25 mart, 2026
    • 15:36
    2025-ci ildə Türk dünyası ölkələri arasında sığorta yığımlarının həcminə görə Türkiyə sığorta bazarı 27,8 milyard ABŞ dolları ilə birinci yerdə qərarlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının (ASA) İcraçı direktoru Elmar Mirsalayev İstanbulda keçirilən beynəlxalq "İpək Yolu Sığorta Forumu"nda "Regional sığorta bazarları" adlı paneldə "Azərbaycanın və digər Türk dövlətlərinin birgə əməkdaşlıq fonunda inkişaf perspektivləri" mövzusunda çıxışı zamanı bildirib.

    E.Mirsalayev qeyd edib ki, ikinci yerdə 3,4 milyard ABŞ dolları ilə Qazaxıstan bazarı, üçüncü yerdə 1,1 milyard ABŞ dolları ilə Özbəkistan bazarı, dördüncü yerdə 885 milyon ABŞ dolları ilə Azərbaycan bazarı, beşinci yerdə isə 113 milyon ABŞ dolları ilə Qırğızıstan bazarı dayanır.

    ASA-nın İcraçı direktoru çıxışında bildirib ki, 2025-ci ildə müvafiq ardıcıllıq üzrə Türkiyə sığorta bazarı 45,8 %, Qazaxıstan sığorta bazarı 12,5 %, Özbəkistan sığorta bazarı 37,8 %, Azərbaycan sığorta bazarı 11,2 %, Qırğızıstan sığorta bazarı isə 102 % böyüyüb.

    Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası Elmar Mirsalayev Sığorta yığımları
    Азербайджан на четвертом месте среди тюркских государств по объему страховых сборов

    16:26

    Aİ Ukraynaya qarşı təcavüz üzrə xüsusi tribunalın təsisçisi olacaq

    Digər ölkələr
    16:22
    Göyçayda qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olub

    Hadisə
    16:21

    İsraildə ehtiyatda olan 400 minədək hərbçi orduya çağırılacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Marta Kos: Aİ-yə iqtisadi inteqrasiya üçün tələb olunan islahatlar ona üzvlük qədər çətindir

    Digər ölkələr
    16:15

    Konor Makqreqor dörd illik fasilədən sonra oktaqona qayıtdığını açıqlayıb

    Fərdi
    16:14

    Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıb

    Sənaye
    16:14

    Rusiya Yaxın Şərqdəki müharibəyə görə enerji resurslarının tədarük zəncirlərini dəyişir

    Energetika
    16:05

    Numan Kurtulmuş: Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmini regional kommunikasiyaları gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:04

    İsrail İranın yeganə sualtı tədqiqat mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti