Мир потратил на борьбу с пандемией и поддержку экономики более $13 трлн

Принятие все новых программ стимулирования экономики приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира

Общая сумма ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19, преодоление связанных с этим экономических трудностей и помощь населению превысила сейчас в мире 13 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

Эта сумма, по ее данным, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на 900 млрд. долларов США.

Принятие все новых программ стимулирования экономики, отмечает Nikkei, приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира. По подсчетам экспертов, в 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.