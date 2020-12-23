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Мир потратил на борьбу с пандемией и поддержку экономики более $13 трлн

Мир потратил на борьбу с пандемией и поддержку экономики более $13 трлн Принятие все новых программ стимулирования экономики приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира
Финансы
23 декабря 2020 г. 11:08
Мир потратил на борьбу с пандемией и поддержку экономики более $13 трлн

Общая сумма ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19, преодоление связанных с этим экономических трудностей и помощь населению превысила сейчас в мире 13 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

Эта сумма, по ее данным, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на 900 млрд. долларов США.

Принятие все новых программ стимулирования экономики, отмечает Nikkei, приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира. По подсчетам экспертов, в 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.

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Версия на английском языке World spends over $13 trillion to fight pandemic

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