Советник министра налогов: Объемы теневой экономики в Азербайджане сокращаются

"Бизнес в Азербайджане становится все более прозрачным. Ускорение темпов роста оборота, облагаемого НДС, оборота в ненефтяном секторе, а также ускорение динамики роста оформляемого посредством электронных счет-фактур оборота, повышение его удельного веса в общем обороте говорит о том, что процесс детенизации экономики ускоряется".

Об этом Report заявил советник министра налогов Хагани Абдуллаев.

"Одним из показателей детенизации является увеличение облагаемого НДС оборота. За последний год число активных плательщиков НДС увеличилось более чем на 40%. В первом полугодии 2019 года объем облагаемого НДС оборота в ненефтяном секторе в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года возрос на 10,6%. Оборот НДС в секторе розничной торговли сократился на 40%, оптовой торговли - на 25%.

Оборот в секторе торговли вырос на 22,1%, в том числе розничный товарооборот - на 35,2%, оптовый товарооборот - на 13,4%, оборот в секторе общественного питания – на 25,7%. Ускорение процесса в секторе торговли особенно важно, поскольку, на наш взгляд, именно в этой области больше всего уклонялись от уплаты налогов. На фоне увеличения за этот период количества объектов розничной торговли на 7,5%, общественного питания – на 4,8%, высокие темпы роста говорят о том, что все больше хозяйствующих субъектов оформляют свои обороты", - сказал он.

Еще одним важным индикатором, по мнению советника, является увеличение оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур: "Как вы знаете, Министерство налогов ужесточило контроль над использованием электронных счет-фактур при предоставлении товаров, работ и услуг.

В связи с этим были проведены широкие просветительские мероприятия среди субъектов предпринимательской деятельности, действующих в секторах производства и торговли, до них были донесены соответствующие требования министерства. Удельный вес оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в ненефтяном секторе в общем товарообороте в первом полугодии возрос в годовом сравнении с 54,3% до 61,3%, объем увеличился на 20,6%. Одной из положительных тенденций является увеличение совокупного оборота в секторах производства и оптовой торговли на 13,8%, в том числе на 37,1% - оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур. В результате удельный вес оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в секторах оптовой торговли и производства в общем товарообороте возрос с 65,1% до 78,4%. Объем оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в секторе оптовой торговли возрос на 42%, розничной торговли - на 50%, производства - на 30%. Анализируя результаты, мы видим, что удельный вес оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в секторе оптовой торговли в общем товарообороте возрос с 65,3% до 81,7%. В производственном секторе (ненефтегазовое производство) этот показатель вырос с 64,7% до 73,4%. В большинстве других областей деятельности наблюдается увеличение доли оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, в общем обороте. Кроме того, по состоянию на 1 июня количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О чем говорят эти показатели? Превышение темпов роста оборота темпов номинального роста ВВП, рост удельного веса оборота, оформляемого посредством электронных счет-фактур, говорит о повышении прозрачности доходов и уровня оформления сделок, что в свою очередь, указывает на сокращение объемов теневой экономики.

Х.Абдуллаев также отметил, что среди налоговых реформ, направленных на сокращение масштабов теневой экономики, важное значение придается детенизации трудовых отношений: "Освобождение с начала текущего года сроком на 7 лет от уплаты подоходного налога работников ненефтегазового частного сектора с зарплатой до 8 тысяч манатов в месяц дает значимые плоды. Здесь следует обратить внимание на два важных аспекта. Один из них касается количества заключенных трудовых договоров, другой – фонда заработной платы. Соответствующие показатели позволяют говорить о растущей динамике процессов детенизации. Так, из свыше 101 тыс. трудовых договоров, заключенных в первые 6 месяцев года, три четверти, то есть более 77 тыс. заключено в негосударственном секторе. За 7 месяцев число новых трудовых договоров по стране превысило 109 тыс., из них на 84 тыс. заключено в негосударственном секторе (77,1%).

Количество трудовых договоров в негосударственном секторе в области торговли составляет 22,9 тыс. (27,3% от общего прироста), услуг - 16,3 тыс. (19,5%), промышленности - 15,2 тыс. (18,1%), строительства - 10,8 тыс. (12,9%). Таким образом, прирост наблюдается в основном в тех областях экономической деятельности, где были широко распространены случаи принятия на работу без оформления трудового договора. Число трудовых договоров в основном, возросло в негосударственном секторе, где применяются налоговые льготы, что является очень положительным явлением".

По его словам, в результате всех этих процессов в первом полугодии фонд заработной платы в ненефтяном частном секторе увеличился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а без учета последствий повышения минимальной заработной платы - на 21,4%. В этих условиях общий фонд заработной платы в сравнении с доходами населения увеличился на 2,5 п.п.

"Таким образом, сокращается число работников, не имеющих трудового договора, что способствует увеличению доли наемных работников в общей численности занятого населения и, как следствие, увеличению уровня участия работников на официальном рынке труда и в пенсионной системе. Увеличение числа наемных работников создает благоприятные условия для увеличения размера фонда зарплаты и его удельного веса в ВВП и доходах населения. Адекватное увеличение количества зарплатных карт также подтверждает процесс детенизации рынка труда.

Положительный эффект от применения налоговых льгот проявляется в динамике роста платежей по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы. Убытки бюджета по подоходному налогу компенсируются увеличением трудовых договоров и социальных выплат. Дополнительные поступления способствуют расширению источников финансирования системы социальной защиты. Так, взносы по обязательному социальному страхованию в первом полугодии увеличились на 16,3% - до 1,273 млрд манатов, прогноз выполнен на 112,5%. Отчисления внебюджетных организаций увеличилась на 18%, прогноз выполнен на 116%. Поступления по виду страхования от безработицы выросли на 47% - до 48 млн манатов, прогноз выполнен на 116%. Отчисления внебюджетных организаций по данному виду страхования увеличились на 60%, прогноз выполнен на 121%.

Таким образом, применение льгот по подоходному налогу и, как следствие, начало детенизации трудовых отношений создает благоприятную почву для формирования высокой динамики роста поступлений по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы. Это, в конечном итоге, позволяет увеличить доходы Государственного фонда социальной защиты и ослабить финансовую нагрузку на госбюджет по социальной сфере. Неслучайно впервые за последние годы сократился объем трансфертов из государственного бюджета в Государственный фонд социальной защиты".