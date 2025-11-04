Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

В Азербайджане в ближайшие годы предусмотрены многочисленные меры по поддержке частного сектора и оптимизации налоговой нагрузки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, при подготовке бюджетного пакета на следующий год была учтена одна из главных целей – снижение зависимости от нефтегазовых доходов и сохранение валютных резервов страны.

"В соответствии с поручениями главы государства также обеспечены соответствующие рамки для оптимизации бюджетных расходов, перехода к методу эффективного расходования средств и одновременно предотвращения излишних расходов", - добавил министр.