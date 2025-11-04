Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:31
    Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

    В Азербайджане в ближайшие годы предусмотрены многочисленные меры по поддержке частного сектора и оптимизации налоговой нагрузки.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, при подготовке бюджетного пакета на следующий год была учтена одна из главных целей – снижение зависимости от нефтегазовых доходов и сохранение валютных резервов страны.

    "В соответствии с поручениями главы государства также обеспечены соответствующие рамки для оптимизации бюджетных расходов, перехода к методу эффективного расходования средств и одновременно предотвращения излишних расходов", - добавил министр.

    Сахиль Бабаев Бюджетный пакет Милли Меджлис госбюджет оптимизация
    Maliyyə naziri: "Vergi yükünün optimallaşdırılması tədbirləri nəzərdə tutulub"

    Последние новости

    13:05

    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами всего 70 млрд долларов

    Внешняя политика
    13:04

    Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограблении

    В регионе
    13:02

    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Происшествия
    13:01

    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Внутренняя политика
    12:57
    Фото

    В Баку прошло 18-е заседание Совета старейшин ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:53

    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    В регионе
    12:52

    Польша планирует создать собственную "стену дронов"

    Другие страны
    12:52

    В здании Верховного суда Пакистана взорвался газовый баллон

    Другие страны
    12:49

    Министр финансов: Расходы сводного бюджета в 2026 году станут рекордными

    Финансы
    Лента новостей