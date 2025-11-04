İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Maliyyə naziri: "Vergi yükünün optimallaşdırılması tədbirləri nəzərdə tutulub"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:53
    Maliyyə naziri: Vergi yükünün optimallaşdırılması tədbirləri nəzərdə tutulub
    Sahil Babayev

    Azərbaycanda özəl sektorun dəstəklənməsi, vergi yükünün optimallaşdırılması istiqamətində çoxsaylı tədbirlər nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında - "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, büdcə paketi hazırlanan zamanı ana hədəflərimizdən biri olan neft-qaz gəlirlərindən asılılığın azaldılması, ölkəmizin valuta ehtiyatlarının qorunması nəzərə alınıb.

    "Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq büdcə xərclərinin optimallaşdırılması, səmərəli xərclənmə metoduna keçid, eyni zamanda izafi xərclərin qarşısının alınması istiqamətində də müvafiq çərçivə təmin edilib", - deyə nazir əlavə edib.

    Sahil Babayev Büdcə zərfi
    Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнес

    Son xəbərlər

    12:37

    Mikayıl Cabbarov: "2029-cu ildə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsi ÜDM-yə müsbət təsir göstərəcək"

    Energetika
    12:37

    İranda neft emalı zavodunda güclü yanğın baş verib

    Region
    12:36

    Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyinə yalan vəd verən şəxs saxlanılıb

    Digər
    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti