    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:12
    Минфин Азербайджана: В 2025г на проекты на освобожденных территориях выделено свыше 4,4 млрд манатов

    В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 4 млрд 465,7 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, из указанной суммы 3 млрд 781,9 млн манатов или 84,7%, приходится на целевые средства, предусмотренные непосредственно для восстановления и реконструкции освобожденных территорий.

    Еще 373,2 млн манатов или 8,3%, выделены из Резервного фонда госбюджета.

    Кроме этого, 258,5 млн манатов или 5,8% выделены в рамках государственных капитальных вложений (инвестиционные расходы бюджета), а 52,1 млн манатов, или 1,2%, - по другим статьям госбюджета.

    Напомним, в 2024 году из госбюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий было выделено 4 млрд 855,8 млн манатов.

    Azərbaycan ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 5 milyard manata yaxın pul qoyub
    Azerbaijan allocated more than AZN 4.4B for reconstruction of liberated territories in 2025

