    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 5 milyard manata yaxın pul qoyub

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 4 milyard 465,7 milyon manat vəsait ayrılıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həmin vəsaitin 3 milyard 781,9 milyon manatı və yaxud 84,7 %-i işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş məqsədli vəsaitin, 373,2 milyon manatı və yaxud 8,3 %-i dövlət büdcəsinin ehtiyat fondunun vəsaitinin, 258,5 milyon manatı və yaxud 5,8 %-i dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya) xərcləri üzrə vəsaitin, 52,1 milyon manatı və yaxud 1,2 %-i dövlət büdcəsinin digər ehtiyatlarından ayrılmış vəsaitin payına düşüb.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 4 milyard 855,8 milyon manat vəsait ayrılmışdı.

    Минфин Азербайджана: В 2025г на проекты на освобожденных территориях выделено свыше 4,4 млрд манатов
    Azerbaijan allocated more than AZN 4.4B for reconstruction of liberated territories in 2025

