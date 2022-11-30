Минфин России выполнил платеж в рублях по купону евробондов

Минфин России выполнил платеж в рублях по купону евробондов с погашением 2026 году на сумму 71,3 млн долларов.

Минфин России выполнил платеж в рублях по купону евробондов с погашением 2026 году на сумму 71,3 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 4,3 млрд рублей (эквивалент 71,3 млн долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - отмечается в сообщении.