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Минфин прокомментировал увеличение государственного бюджета на 2025 год  

Минфин прокомментировал увеличение государственного бюджета на 2025 год   Министерство финансов Азербайджана прокомментировало увеличение доходов и расходов государственного бюджета на 2025 год на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом.
Финансы
16 октября 2024 г. 20:32
Минфин прокомментировал увеличение государственного бюджета на 2025 год  

Министерство финансов Азербайджана прокомментировало увеличение доходов и расходов государственного бюджета на 2025 год на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом.

Как сообщает Report, в министерстве заявили, что, по указанию президента Ильхама Алиева, бюджетные расходы на оборону и безопасность были увеличены на 1 млрд 738 млн манатов, достигнув 8 млрд 396,3 млн манатов.

Основной причиной данного увеличения является необходимость принятия ответных мер на усиливающуюся милитаризацию Армении.

Министерство также подчеркнуло, что финансирование дополнительных расходов будет осуществлено за счет увеличения трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 1 млрд 700 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Finance Ministry comments on increase in state budget for 2025
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin artırılmasını şərh edib

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