Минфин прокомментировал увеличение государственного бюджета на 2025 год

Министерство финансов Азербайджана прокомментировало увеличение доходов и расходов государственного бюджета на 2025 год на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом.

Министерство финансов Азербайджана прокомментировало увеличение доходов и расходов государственного бюджета на 2025 год на 1,7 млрд манатов по сравнению с первоначальным вариантом.

Как сообщает Report, в министерстве заявили, что, по указанию президента Ильхама Алиева, бюджетные расходы на оборону и безопасность были увеличены на 1 млрд 738 млн манатов, достигнув 8 млрд 396,3 млн манатов.

Основной причиной данного увеличения является необходимость принятия ответных мер на усиливающуюся милитаризацию Армении.

Министерство также подчеркнуло, что финансирование дополнительных расходов будет осуществлено за счет увеличения трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 1 млрд 700 млн манатов.