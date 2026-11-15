Лига наций УЕФА: Франция примет Турцию, Испания сыграет с Англией

Сегодня будет дан старт играм 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в лигах A и C состоится в общей сложности восемь матчей.

В Лиге A Испания примет Англию, Франция - Турцию, а Бельгия сыграет с Италией.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

15 ноября

VI тур

Лига A

1-я группа

23:45. Франция - Турция

23:45. Бельгия - Италия

Очки: Италия - 10, Франция - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.

3-я группа

23:45. Хорватия - Чехия

23:45. Испания - Англия

Очки: Испания - 15, Англия - 12, Хорватия - 3, Чехия - 0.

Лига C

1-я группа

21:00. Финляндия - Сан-Марино

21:00. Беларусь - Албания

Очки: Албания - 12, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

2-я группа

18:00. Латвия - Армения

18:00. Кипр - Черногория

Очки: Черногория - 13, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.