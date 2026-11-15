Лига наций УЕФА: Франция примет Турцию, Испания сыграет с Англией
- 15 ноября, 2026
- 09:30
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Сегодня будет дан старт играм 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в лигах A и C состоится в общей сложности восемь матчей.
В Лиге A Испания примет Англию, Франция - Турцию, а Бельгия сыграет с Италией.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
15 ноября
VI тур
Лига A
1-я группа
23:45. Франция - Турция
23:45. Бельгия - Италия
Очки: Италия - 10, Франция - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.
3-я группа
23:45. Хорватия - Чехия
23:45. Испания - Англия
Очки: Испания - 15, Англия - 12, Хорватия - 3, Чехия - 0.
Лига C
1-я группа
21:00. Финляндия - Сан-Марино
21:00. Беларусь - Албания
Очки: Албания - 12, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.
2-я группа
18:00. Латвия - Армения
18:00. Кипр - Черногория
Очки: Черногория - 13, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.