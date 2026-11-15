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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лига наций УЕФА: Франция примет Турцию, Испания сыграет с Англией

    Футбол
    • 15 ноября, 2026
    • 09:30
    Лига наций УЕФА: Франция примет Турцию, Испания сыграет с Англией

    Сегодня будет дан старт играм 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в лигах A и C состоится в общей сложности восемь матчей.

    В Лиге A Испания примет Англию, Франция - Турцию, а Бельгия сыграет с Италией.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    15 ноября

    VI тур

    Лига A

    1-я группа

    23:45. Франция - Турция

    23:45. Бельгия - Италия

    Очки: Италия - 10, Франция - 10, Бельгия - 9, Турция - 0.

    3-я группа

    23:45. Хорватия - Чехия

    23:45. Испания - Англия

    Очки: Испания - 15, Англия - 12, Хорватия - 3, Чехия - 0.

    Лига C

    1-я группа

    21:00. Финляндия - Сан-Марино

    21:00. Беларусь - Албания

    Очки: Албания - 12, Беларусь - 10, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

    2-я группа

    18:00. Латвия - Армения

    18:00. Кипр - Черногория

    Очки: Черногория - 13, Кипр - 8, Армения - 5, Латвия - 1.

    Лига наций УЕФА
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