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    UEFA Millətlər Liqası: Fransa Türkiyəni, İspaniya İngiltərəni qəbul edəcək

    Futbol
    • 15 noyabr, 2026
    • 09:04
    UEFA Millətlər Liqası: Fransa Türkiyəni, İspaniya İngiltərəni qəbul edəcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bu gün VI tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasında İspaniya İngiltərəni, Fransa Türkiyəni, Belçika isə İtaliyanı qəbul edəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    15 noyabr

    VI tur

    A Liqası

    1-ci qrup

    23:45. Fransa - Türkiyə

    23:45. Belçika - İtaliya

    Xal durumu: İtaliya - 10, Fransa - 10, Belçika - 9, Türkiyə - 0.

    3-cü qrup

    23:45. Xorvatiya - Çexiya

    23:45. İspaniya - İngiltərə

    Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 12, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.

    C Liqası

    1-ci qrup

    21:00. Finlandiya - San Marino

    21:00. Belarus - Albaniya

    Xal durumu: Albaniya - 12, Belarus - 10, Finlandiya - 7, San-Marino - 0

    2-ci qrup

    18:00. Latviya - Ermənistan

    18:00. Kipr - Monteneqro

    Xal durumu: Monteneqro - 13, Kipr - 8, Ermənistan - 5, Latviya - 1

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