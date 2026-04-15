Минфин прогнозирует сокращение ненефтяного дефицита бюджета к 2030 году

В Азербайджане в текущем году уровень ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП прогнозируется на уровне 18,8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных Министерством финансов Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы.

Согласно документу, в последующие годы ожидается постепенное снижение данного показателя: в 2027 году - до 16,6%, в 2028 году - до 14,1%, в 2029 году - до 12,3%, а к 2030 году - до 10,9%.