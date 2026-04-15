    • 15 апреля, 2026
    • 17:06
    Минфин прогнозирует сокращение ненефтяного дефицита бюджета к 2030 году

    В Азербайджане в текущем году уровень ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП прогнозируется на уровне 18,8%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованных Министерством финансов Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы.

    Согласно документу, в последующие годы ожидается постепенное снижение данного показателя: в 2027 году - до 16,6%, в 2028 году - до 14,1%, в 2029 году - до 12,3%, а к 2030 году - до 10,9%.

    Министерство финансов Азербайджана Среднесрочная бюджетная рамка
    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək
    Azerbaijan projects gradual decline in non-oil fiscal deficit

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей