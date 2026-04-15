    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    • 15 aprel, 2026
    • 16:55
    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    Bu il Azərbaycanda icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti 18,8 % səviyyəsində hədəflənir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı "2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi"ndə bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu göstəricinin 2027-ci illdə 16,6 %, 2028-ci ildə 14,1 %, 2029-cu ildə 12,3 %, 2030-cu ildə isə 10,9 % olacağı proqnzolaşdırılır.

    Минфин прогнозирует сокращение ненефтяного дефицита бюджета к 2030 году
    Azerbaijan projects gradual decline in non-oil fiscal deficit

