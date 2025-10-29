Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Минфин обнародовал структуру гарантированного государством долга Азербайджана

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 16:16
    Минфин обнародовал структуру гарантированного государством долга Азербайджана

    На 1 октября текущего года гарантированный государством долг Азербайджана составил 10 млрд 686,5 млн манатов (8,2% ВВП).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, из них 9 млрд 24,1 млн манатов (5 млрд 308,3 млн долларов США) или 84,4% составили внешние кредиты, а 1 млрд 662,4 млн манатов или 15,6% - внутренние кредиты.

    Согласно информации, 79,1% портфеля гарантированного государством внешнего долга (4 196,8 млн долларов США) составляют государственные гарантии, предоставленные по кредитам, привлеченным ЗАО "Южный газовый коридор".

    На отчетную дату 58,8% портфеля гарантированного государством долга составили долги с фиксированной процентной ставкой, а 41,2% – с плавающей.

    Валютная структура портфеля гарантированного государством долга следующая: 63,3% - в долларах США, 18,5% - в евро, 12,4% - в манатах, 3,9% - в японских иенах и 1,9% - в других валютах.

