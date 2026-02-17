Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Великобритания обсудили формирование углеродных рынков

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 16:00
    Азербайджан и Великобритания обсудили формирование углеродных рынков

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Лондонская фондовая биржа обсудили формирование углеродных рынков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

    Согласно информации, эти обсуждения проводились во время деловой поездки делегации БФБ в Лондон.

    В рамках визита представители БФБ совместно с представителями посольства Великобритании в Азербайджане приняли участие во встрече на Лондонской фондовой бирже, где обсудили международный опыт в области устойчивых финансовых инструментов, углеродных сертификатов и зеленых облигаций, а также возможности развития рыночной инфраструктуры.

    Стороны обменялись мнениями о существующих подходах к применению ESG-принципов на глобальных финансовых рынках, продвижению механизмов зеленого финансирования и формированию углеродных рынков. В то же время в центре внимания находились перспективы развития устойчивых финансовых инструментов на рынке капитала Азербайджана и возможные направления сотрудничества.

    Azərbaycan və Böyük Britaniya karbon bazarlarının formalaşdırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, UK mull development of carbon markets
