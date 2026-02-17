Азербайджан и Великобритания обсудили формирование углеродных рынков

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Лондонская фондовая биржа обсудили формирование углеродных рынков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, эти обсуждения проводились во время деловой поездки делегации БФБ в Лондон.

В рамках визита представители БФБ совместно с представителями посольства Великобритании в Азербайджане приняли участие во встрече на Лондонской фондовой бирже, где обсудили международный опыт в области устойчивых финансовых инструментов, углеродных сертификатов и зеленых облигаций, а также возможности развития рыночной инфраструктуры.

Стороны обменялись мнениями о существующих подходах к применению ESG-принципов на глобальных финансовых рынках, продвижению механизмов зеленого финансирования и формированию углеродных рынков. В то же время в центре внимания находились перспективы развития устойчивых финансовых инструментов на рынке капитала Азербайджана и возможные направления сотрудничества.