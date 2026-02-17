Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 16:05
    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили перспективы сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".

    Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи министра с главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.

    "Мы отметили макроэкономическую стабильность Азербайджана, меры, принятые в сфере энергетики, цифровизации, промышленности и других направлениях в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также прогресс, достигнутый в результате применения передового опыта", - говорится в публикации.

    Микаил Джаббаров Международный валютный фонд Анна Бордон
    Azərbaycan IMF ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan discusses prospects for cooperation with IMF
    Лента новостей