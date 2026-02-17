Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества
Финансы
- 17 февраля, 2026
- 16:05
Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили перспективы сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".
Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи министра с главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.
"Мы отметили макроэкономическую стабильность Азербайджана, меры, принятые в сфере энергетики, цифровизации, промышленности и других направлениях в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также прогресс, достигнутый в результате применения передового опыта", - говорится в публикации.
Последние новости
16:32
Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничестваВ регионе
16:29
В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"Финансы
16:27
Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрывВ регионе
16:24
Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апрелеДругие страны
16:09
В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"Kультурная политика
16:09
ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписаниеФинансы
16:05
Фото
Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничестваФинансы
16:04
Фото
В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группыМедиа
16:04