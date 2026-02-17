Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Иран запустил ракеты по Ормузскому проливу в рамках учений

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 16:04
    Иран запустил ракеты по Ормузскому проливу в рамках учений

    Иран запустил ракеты по Ормузскому проливу во время учений под названием "Умный контроль над Ормузским проливом".

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на командующего ВМС КСИР Алирезу Тангсири.

    "В ракетном бою участвовали сверхбыстроходные ракетные корабли ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ракеты, выпущенные из глубин страны, с иранского побережья и островов Персидского залива, поразили цели в Ормузском проливе", - сообщил он.

    В рамках учений части Ормузского пролива будут закрыты во вторник на несколько часов. Временное закрытие направлено на обеспечение безопасности судоходства.

    Сообщается, что во время учений были использованы различные оборонительные и наступательные системы и вооружения.

    Кроме того, подразделения, использующие беспилотники, также отрабатывали применение наступательных дронов и разведывательных операций в зонах подавления сигналов, точно поражая стационарные и движущиеся цели.

    Лента новостей