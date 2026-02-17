İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini bağlayıb
- 17 fevral, 2026
- 16:12
İran "Hörmüz boğazına ağıllı nəzarət" adlı təlimlər zamanı sözügedən boğaza raketlər atıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV məlumat yayıb.
Təlimlər çərçivəsində çərşənbə axşamı Hörmüz boğazının bəzi hissələri bir neçə saat bağlı olacaq.
