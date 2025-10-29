İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:42
    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Azərbaycanın bu il oktyabrın 1-nə 10 milyard 686,5 milyon manat (ÜDM-in 8,2 %-i qədər) olmuş dövlət zəmanətli borcunun 9 milyard 24,1 milyon manatı (5 milyard 308,3 milyon ABŞ dolları) və yaxud 84,4 %-i xarici kreditlərin, 1 milyard 662,4 milyon manatı və yaxud 15,6 %-i isə daxili kreditlərin payına düşüb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, xarici dövlət zəmanətli borc portfelinin 79,1 %-i və yaxud 4 196,8 milyon ABŞ dolları məbləğində hissəsi "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-nin cəlb etdiyi kreditlərə verilən dövlət zəmanətlərindən ibarətdir.

    Hesabat tarixinə dövlət zəmanətli borc portfelinin 58,8 %-ni sabit, 41,2 %-ni dəyişkən faiz dərəcəli borc təşkil edib.

    Dövlət zəmanətli borc portfelinin valyuta tərkibi belə olub: ABŞ dolları– 63,3 %, avro – 18,5 %, manat – 12,4 %, yapon yeni – 3,9 %, digər valyutalar – 1,9 %.

