Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре года
Финансы
- 16 октября, 2025
- 00:12
Объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2026-2029 годах ожидается на уровне 107,2 миллиарда манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках, опубликованных Минфином.
Согласно документу, инвестиции в основной капитал в 2026 году составят 24,6 млрд манатов, в 2027 - 26,5 млрд, в 2028 - 27,7 млрд, а в 2029 году - 28,4 миллиарда манатов.
За отчетный период на долю ненефтегазового сектора, как ожидается, придется 82,2 млрд манатов инвестиций, в том числе 17 млрд - в 2026 году, 17,7 млрд - в 2027, 19,1 млрд - в 2028 году и 20,7 млрд - в 2029 году.
