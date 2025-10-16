Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре года

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 00:12
    Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре года

    Объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2026-2029 годах ожидается на уровне 107,2 миллиарда манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках, опубликованных Минфином.

    Согласно документу, инвестиции в основной капитал в 2026 году составят 24,6 млрд манатов, в 2027 - 26,5 млрд, в 2028 - 27,7 млрд, а в 2029 году - 28,4 миллиарда манатов.

    За отчетный период на долю ненефтегазового сектора, как ожидается, придется 82,2 млрд манатов инвестиций, в том числе 17 млрд - в 2026 году, 17,7 млрд - в 2027, 19,1 млрд - в 2028 году и 20,7 млрд - в 2029 году.

    инвестиции Минфин ненефтегазовый сектор
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib

    Последние новости

    00:49

    Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличен

    Финансы
    00:42

    Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

    Другие страны
    00:34

    Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результат

    Индивидуальные
    00:12

    Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре года

    Финансы
    00:01

    Азербайджан выделит 1,4 млрд манатов на погашение внешнего госдолга в 2026 году

    Финансы
    23:58

    Минфин Азербайджана раскрыл среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 гг.

    Финансы
    23:52

    ХАМАС заявляет, что вернул тела всех заложников, которые смог найти - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    23:41

    NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

    Другие страны
    23:39
    Фото

    В ФРГ обсудили ключевую роль Азербайджана в укреплении мира и стабильности

    Внешняя политика
    Лента новостей