    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 23:40
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib

    2026-2029-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 107,2 milyard manat investisiya qoyulacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, ölkədə əsas kapitala investisiya qoyuluşu 2026-cı ildə 24,6 milyard manat, 2027-ci ildə 26,5 milyard manat, 2028-ci ildə 27,7 milyard manat, 2029-cu ildə isə 28,4 milyard manat təşkil edəcək.

    4 illik investisiya qoyuluşunun 82,2 milyard manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşməlidir. O cümlədən, sektora 2026-ci ildə 17 milyard manat, 2027-ci ildə 17,7 milyard manat, 2028-ci ildə 19,1 milyard manat, 2029-cu ildə isə 20,7 milyard manat investisiya qoyulması proqnozlaşdırılır.

