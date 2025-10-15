Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2025
- 23:40
2026-2029-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 107,2 milyard manat investisiya qoyulacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, ölkədə əsas kapitala investisiya qoyuluşu 2026-cı ildə 24,6 milyard manat, 2027-ci ildə 26,5 milyard manat, 2028-ci ildə 27,7 milyard manat, 2029-cu ildə isə 28,4 milyard manat təşkil edəcək.
4 illik investisiya qoyuluşunun 82,2 milyard manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşməlidir. O cümlədən, sektora 2026-ci ildə 17 milyard manat, 2027-ci ildə 17,7 milyard manat, 2028-ci ildə 19,1 milyard manat, 2029-cu ildə isə 20,7 milyard manat investisiya qoyulması proqnozlaşdırılır.
