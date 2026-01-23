Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Минфин Азербайджана внедряет ИИ

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 13:55
    Минфин Азербайджана внедряет ИИ

    Министерство финансов Азербайджана приступило к внедрению технологий искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил начальник отдела современных технологий и инноваций Минфина Нурлан Солтанов.

    По его словам, в ведомстве уже ведется работа по формированию хранилища данных (data warehouse), пусть пока и на внутреннем техническом уровне.

    "Основная суть применения искусственного интеллекта заключается именно в формировании данных. Если данные будут сформированы корректно, естественно, появится возможность их эффективного использования. В этом направлении уже начаты работы и предприняты необходимые шаги для создания соответствующей инфраструктуры", - отметил он.

    Maliyyə Nazirliyi süni intellektin tətbiqinə hazırlaşır
    Azerbaijan's Finance Ministry preparing to apply AI

    Лента новостей