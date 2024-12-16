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Милли Меджлис утвердил в III чтении размер прожиточного минимума и критерия нуждаемость на 2025 год

Милли Меджлис утвердил в III чтении размер прожиточного минимума и критерия нуждаемость на 2025 год 11:36
Финансы
16 декабря 2024 г. 11:59
Милли Меджлис утвердил в III чтении размер прожиточного минимума и критерия нуждаемость на 2025 год

Милли Меджлис на заседании в понедельник принял в третьем, заключительном, чтении законопроект "О прожиточном минимуме на 2025 год".

Как сообщает Report, прожиточный минимум по стране на следующий год определен в размере 285 манатов. При этом для трудоспособных граждан прожиточный минимум определен в 305 манатов, для пенсионеров - 232 маната, а для детей - 246 манатов.

Милли Меджлис также утвердил на 2025 год "критерий нуждаемости", используемый для оказания адресной социальной помощи, на уровне 285 манатов.

Отметим, что прожиточный минимум на 2024 год составляет 270 манатов, в том числе для трудоспособного населения - 287 манатов, для пенсионеров - 222 маната, для детей - 235 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Milli Majlis adopts subsistence minimum and need criterion for next year
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis gələn il üçün yaşayış minimumunu və ehtiyac meyarını III oxunuşda qəbul edib

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