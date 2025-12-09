Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 год

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:25
    Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 год

    Милли Меджлис принял законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" в третьем чтении.

    Как сообщает Report, проект был утвержден после обсуждений на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Доходы бюджета в 2026 году утверждены в размере 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше, чем утвержденный показатель на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%).

    В итоге в госбюджете должен образоваться дефицит в размере 3 млрд 94,6 млн манатов (на 1,4% больше в годовом сравнении).

    Доходы консолидированного бюджета Азербайджана в следующем году утверждены на уровне 44 млрд 969,4 млн манатов, а расходы - 48 млрд 839,3 млн манатов, что соответственно на 2,3% и 2,5% больше по сравнению с утвержденными прогнозами на 2025 год. В итоге в консолидированном бюджете должен образоваться дефицит в размере 3 млрд 869,3 млн манатов (на 5,2% больше в годовом сравнении).

    В госбюджете Азербайджана на 2026 год цена нефти заложена на уровне $65.

    Milli Məclis 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib
    Azerbaijani parliament approves draft state budget for 2026
