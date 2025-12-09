İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Milli Məclis 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:20
    Milli Məclis 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilən layihə üçüncü oxunuşda qəbul olunub.

    Gələn il büdcə gəlirlərinin 38 milyard 609 milyon manat (2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən 0,7 % çox), xərclərinin isə 41 milyard 703,6 milyon manat (+0,7 %) olacağı gözlənilir.

    Son nəticədə dövlət büdcəsində 3 milyard 94,6 milyon manat kəsir yaranmalıdır. Bu isə illik müqayisədə 1,4 % çoxdur.

    2026-cı ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirlərinin isə 44 milyard 969,4 milyon manat, xərclərinin isə 48 milyard 839,3 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Bunlar 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozlarına nisbətən müvafiq olaraq 2,3 % və 2,5 % çoxdur.

    Son nəticədə icmal büdcədə 3 milyard 869,3 milyon manat kəsir yaranmalıdır. Bu isə illik müqayisədə 5,2 % çoxdur.

    Büdcədə neftin 1 barelinin qiyməti 65 ABŞ dolları götürülüb.

    Milli Məclis büdcə
    Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 год
    Azerbaijani parliament approves draft state budget for 2026

    Son xəbərlər

    11:37

    Zərdabda avtoqəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    11:36

    Xarici vətəndaşlar onlara göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödədiyi ƏDV-nin bir hissəsini geri alacaq

    Maliyyə
    11:34

    Naxçıvanda özəl sektorda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Biznes
    11:30

    ÜƏMT rəsmisi: Azərbaycanla əqli mülkiyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik

    Xarici siyasət
    11:29

    Şirkətinizdə gündəlik xərclərə vergi qənaəti əldə edin!

    Biznes
    11:27

    Yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı ilə bağlı qanun layihələri üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:24

    "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib

    Maliyyə
    11:22

    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti