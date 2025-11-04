Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:30
    Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

    Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025 годах прогнозируется на уровне 3,3%.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    По его словам, при подготовке проекта бюджета на следующий год были учтены как внешние, так и внутренние факторы:

    "Неопределенность в мировой экономике сохраняется. На этом фоне в Азербайджане в текущем году наблюдается устойчивое развитие. С учетом ожидаемых темпов роста в 2025 году, среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах прогнозируется на уровне 3,3%. Этот рост полностью обеспечен за счет ненефтегазового сектора. Ожидается, что среднегодовой рост ВВП в ненефтегазовом секторе за четырехлетний период составит 6,1%. Этот показатель выше цели, определенной в стратегии (социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг - ред.)".

    Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft sektorunun artımı strategiya hədəfini üstələyib"
    Azerbaijan forecasts 3.3% average annual GDP growth for 2022–2025

