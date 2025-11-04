İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft sektorunun artımı strategiya hədəfini üstələyib"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:13
    Mikayıl Cabbarov: Qeyri-neft sektorunun artımı strategiya hədəfini üstələyib

    2022–2025-ci illərdə ÜDM-in orta illik artımı 3,3 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, büdcə layihəsi hazırlanarkən həm xarici, həm də daxili amillər nəzərə alınıb:

    "Dünya iqtisadiyyatında qeyri-müəyyənliklər qalmaqdadır. Bunun fonunda Azərbaycanda cari ildə dayanıqlı inkişaf müşahidə olunur. 2025-ci ildə gözlənilən artım tempi nəzərə alınmaqla, 2022-2025-ci illərdə ÜDM-in orta illik artımı 3,3 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Bu artım tamamilə qeyri-neft-qaz sektorunun inkişafı hesabına təmin olunur və bu sahədə dörd illik dövr üzrə ÜDM-in orta illik artımının 6,1 % olacağı gözlənilir. Bu göstərici strategiyada müəyyən edilmiş hədəfdən daha yüksəkdir".

    Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

