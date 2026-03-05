Джаббаров: Минэкономики продолжит реформы в налоговой системе

Реформы в налоговой системе Азербайджана продолжаются как важная составляющая экономической политики страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в Баку на форуме, посвященном налоговой системе.

Он отметил, что реформы в налоговой системе носят последовательный характер и процесс вступил в более интенсивную стадию с конца 2017 года.

"В результате принятых мер улучшилось налоговое администрирование, предприняты важные шаги по улучшению бизнес-среды и легализации экономической деятельности. Одним из главных элементов изменений в налоговой системе стала реформа заработной платы в ненефтяном частном секторе с 1 января 2019 года", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что проект внес значительный вклад в повышение прозрачности трудовых отношений и сокращение неформальной занятости, а его реализация была завершена в начале этого года.