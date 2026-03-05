Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Джаббаров: Минэкономики продолжит реформы в налоговой системе

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 11:07
    Джаббаров: Минэкономики продолжит реформы в налоговой системе

    Реформы в налоговой системе Азербайджана продолжаются как важная составляющая экономической политики страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в Баку на форуме, посвященном налоговой системе.

    Он отметил, что реформы в налоговой системе носят последовательный характер и процесс вступил в более интенсивную стадию с конца 2017 года.

    "В результате принятых мер улучшилось налоговое администрирование, предприняты важные шаги по улучшению бизнес-среды и легализации экономической деятельности. Одним из главных элементов изменений в налоговой системе стала реформа заработной платы в ненефтяном частном секторе с 1 января 2019 года", - сказал министр.

    Он также подчеркнул, что проект внес значительный вклад в повышение прозрачности трудовых отношений и сокращение неформальной занятости, а его реализация была завершена в начале этого года.

    Mikayıl Cabbarov: "Vergi sistemində islahatlar dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir"
    Mikayil Jabbarov: Tax system reforms among main directions of state policy
    Лента новостей