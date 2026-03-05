İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Mikayıl Cabbarov: "Vergi sistemində islahatlar dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir"

    Maliyyə
    • 05 mart, 2026
    • 10:42
    Mikayıl Cabbarov: Vergi sistemində islahatlar dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir

    Azərbaycanda vergi sistemində aparılan islahatlar iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən "Vergi Sistemində Gələcəyə Baxış: Yeni İdarəetmə Modeli və Data Əsaslı Qərarlar" Forumunda deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, son illərdə həyata keçirilən dəyişikliklər vergi sisteminin səmərəliliyinin artırılmasına, şəffaflığın genişlənməsinə və vergi ödəyiciləri ilə dövlət arasında etimadın güclənməsinə yönəlib: "Vergi sistemində aparılan islahatlar ardıcıl xarakter daşıyır və bu proses xüsusilə 2017-ci ilin sonlarından daha intensiv mərhələyə keçib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində vergi inzibatçılığı təkmilləşdirilib, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və iqtisadi fəaliyyətin leqallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. 2019-cu il yanvarın 1-dən qeyri-neft özəl sektorunda tətbiq olunan əməkhaqqı islahatı vergi sistemində aparılan dəyişikliklərin əsas elementlərindən biri olub".

    O bildirib ki, bu layihə əmək münasibətlərinin şəffaflaşdırılmasına və qeyri-rəsmi məşğulluğun azaldılmasına mühüm töhfə verib və bu ilin əvvəlində layihənin icrası tamamlanıb.

    Nazir əlavə edib ki, aparılan islahatların əsas məqsədlərindən biri vergi ödəyicilərinin dövlətə olan inamının artırılması və onların fəaliyyətində müsbət dəyişikliklərin təşviq edilməsidir.

    Azərbaycan Mikayıl Cabbarov vergi sistemi

    Son xəbərlər

    10:58

    Arutyunyan: Vətəndaşlarımız TRIPP-in Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətini tam dərk etmirlər

    Region
    10:56

    Qazax şəhərinin "İdman Paytaxtı – 2026" seçilməsi ilə bağlı sərgi keçirilib

    Fərdi
    10:55

    Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft-qaz sektoru iqtisadi artımın əsas drayverinə çevrilib"

    Maliyyə
    10:54

    Nicat Kazımov Gənc Tamaşaçılar Teatrında yeni vəzifəyə təyinat alıb

    Mədəniyyət siyasəti
    10:48

    Araik Arutyunyan: İran ətrafındakı vəziyyət Cənubi Qafqaza mənfi təsir göstərir

    Digər ölkələr
    10:47

    Bülbülədə məsciddə yatan şəxsi öldürənə hökm oxunub

    Hadisə
    10:46

    Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Maliyyə
    10:43

    Samir Şərifov: "Azərbaycanın şoklara qarşı maliyyə-institusional bazası möhkəmdir"

    Maliyyə
    10:42

    Samir Şərifov: "Hökumətin məqsədi nəzarəti ləğv etmək deyil, onu daha çevik formaya keçirməkdir"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti