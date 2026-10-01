Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан и Центральная Азия создадут производство под брендом Made in Central Asia

    Финансы
    • 01 октября, 2026
    • 10:18
    Азербайджан и Центральная Азия создадут производство под брендом Made in Central Asia

    Азербайджан и страны Центральной Азии намерены довести объем региональной торговли до $20 млрд и наладить совместное производство продукции под брендом Made in Central Asia.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    "Наиболее ясно наше будущее просматривается в отношениях между Южным Кавказом и Центральной Азией. На протяжении многих лет мы становились частью этой региональной архитектуры", - сказал министр.

    Он отметил, что политическое измерение этих связей углубилось в ноябре 2025 года в Ташкенте, когда Азербайджан стал полноправным участником формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Азербайджан стал первой страной за пределами региона, присоединившейся к этому формату.

    Джаббаров также сообщил, что несколько дней назад состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций Азербайджана и стран Центральной Азии.

    "Наша цель - довести объем региональной торговли до $20 млрд и создать совместное производство под брендом Made in Central Asia", - подчеркнул он.

    По словам министра, в экономической и финансовой сферах Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Они объединяют несколько рынков среднего масштаба в единую инвестиционную платформу. Доля Азербайджана в каждом из этих фондов составляет не менее 50%.

    "Таким образом, Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единое экономическое пространство, связанное с Турцией и Европой с одной стороны и с Азией - с другой", - добавил Джаббаров.

    Микаил Джаббаров Региональный форум CAMCA Центральная Азия и Азербайджан (C5+1)
    Azərbaycanın iştirakı ilə "Made in Central Asia" brendi altında istehsala başlanılacaq
    Azerbaijan, Central Asian countries aim to boost regional trade to $20B
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:54

    Yugoimport SDPR заинтересована в расширении оборонного сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:51

    В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"

    Индивидуальные
    10:47

    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Внешняя политика
    10:45

    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Медиа
    10:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Медиа
    10:41

    Ильхам Алиев направил обращение участникам Медиафорума СВМДА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    10:38

    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В регионе
    10:35

    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    ИКТ
    10:34
    Фото

    В Баку проходит второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ

    Другие
    Лента новостей