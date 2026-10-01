Азербайджан и Центральная Азия создадут производство под брендом Made in Central Asia

Азербайджан и страны Центральной Азии намерены довести объем региональной торговли до $20 млрд и наладить совместное производство продукции под брендом Made in Central Asia.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

"Наиболее ясно наше будущее просматривается в отношениях между Южным Кавказом и Центральной Азией. На протяжении многих лет мы становились частью этой региональной архитектуры", - сказал министр.

Он отметил, что политическое измерение этих связей углубилось в ноябре 2025 года в Ташкенте, когда Азербайджан стал полноправным участником формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Азербайджан стал первой страной за пределами региона, присоединившейся к этому формату.

Джаббаров также сообщил, что несколько дней назад состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций Азербайджана и стран Центральной Азии.

"Наша цель - довести объем региональной торговли до $20 млрд и создать совместное производство под брендом Made in Central Asia", - подчеркнул он.

По словам министра, в экономической и финансовой сферах Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Они объединяют несколько рынков среднего масштаба в единую инвестиционную платформу. Доля Азербайджана в каждом из этих фондов составляет не менее 50%.

"Таким образом, Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единое экономическое пространство, связанное с Турцией и Европой с одной стороны и с Азией - с другой", - добавил Джаббаров.