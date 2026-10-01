Azərbaycanın iştirakı ilə "Made in Central Asia" brendi altında istehsala başlanılacaq
- 01 oktyabr, 2026
- 10:24
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Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri regional ticarətin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaq və "Made in Central Asia" brendi altında birgə məhsul istehsalını təşkil etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən CAMCA 2026 Regional Forumunda deyib.
"Bizim gələcəyimiz Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasındakı münasibətlərdə ən aydın şəkildə görünür. Uzun illər ərzində bu regional arxitekturanın bir hissəsinə çevrilmişik", - nazir bildirib.
O qeyd edib ki, bu əlaqələrin siyasi ölçüsü 2025-ci ilin noyabrında Daşkənddə Azərbaycan Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının Məşvərət görüşləri formatının tamhüquqlu iştirakçısı olduqdan sonra dərinləşib: "Azərbaycan regiondan kənarda bu formata qoşulan ilk ölkə olub".
M.Cabbarov həmçinin bildirib ki, bir neçə gün əvvəl Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin ticarət və investisiya nazirlərinin birinci görüşü keçirilib: "Məqsədimiz regional ticarətin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaq və "Made in Central Asia" brendi altında birgə istehsal yaratmaqdır".
Nazirin sözlərinə görə, iqtisadi və maliyyə sahələrində Azərbaycan Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanla birgə investisiya fondları yaradıb. Onlar bir neçə orta miqyaslı bazarı vahid investisiya platformasında birləşdirir: "Bu fondların hər birində Azərbaycanın payı azı 50 % təşkil edir. Beləliklə, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri bir tərəfdən Türkiyə və Avropa, digər tərəfdən isə Asiya ilə bağlı olan vahid iqtisadi məkan formalaşdırır".