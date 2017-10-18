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Международный банк Азербайджана запустил новую кредитную кампанию

Международный банк Азербайджана запустил новую кредитную кампанию
Кредит выдается на сумму до 15 тыс. манатов, сроком до 36 месяцев

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) запустил специальную кампанию ко Дню Независимости. Как сообщает Report со ссылкой на банк, обладатели зарплатных и пенсионных карт МБА получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях. 

По условиям кампании, кредит выдается на сумму до 15 тыс. манатов, сроком до 36 месяцев. Годовая процентная ставка – со скидкой в 2% - начиная с 25%. До 5 000 манатов поручитель не требуется. Оформление кредита без комиссии.

Кампания действительна в период с 18 октября по 20 октября.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, предъявив удостоверение личности. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

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