Международный банк Азербайджана проводит кредитную кампанию для работников полиции

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) проводит специальную кампанию для сотрудников полиции по случаю 2 июля - Дня полиции. В рамках новой кампании сотрудники правопорядка, являющиеся владельцами зарплатных карт МБА, смогут получить в банке кредит со скидкой 2%.

Как сообщает Report со ссылкой на МБА, кампания продлится с 30 июня по 14 июля.

Клиентам предлагается кредит до 15 тыс. манатов, сроком до 36 месяцев, со скидкой 2% на годовую процентную ставку. До 3 тыс. манатов поручитель не требуется. Оформление кредитов без комиссии.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА.