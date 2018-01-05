Международные резервы Турции сократились на 3,7 млрд долларов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 23 по 29 декабря сократились на 3 745 млн долларов или 3,36% и составили 107 653 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период валютные резервы в стране сократились на 4 591 млн долларов или 5,18%, составив 84 111 млн долларов, запасы золота увеличились на 846 млн долларов или 3,73% и составили 23 542 млн долларов.

Напомним, что золотовалютные резервы TCMB достигли минимального значения 28 апреля 2017 года (102 735 млн долларов), а максимального - 28 августа 2017 года (120 369 млн долларов).

Аналитическая группа Report отмечает, что снижение золотовалютных резервов Турции может оказать негативное влияние на курс доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе.