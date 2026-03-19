Крупнейший банк Азербайджана намерен получить контроль над иностранным банком

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) намерен приобрести долю в иностранном банке.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, данный вопрос включен в повестку очередного общего собрания акционеров, которое состоится 7 мая.

Собрание пройдет в онлайн-формате, акционеры будут голосовать заочно через личный кабинет, созданный на Инвесторском портале Национального депозитарного центра (invp.e-mdm.gov.az).

В повестку собрания включены вопросы утверждения прошедших внешний аудит финансовых и управленческих отчетов МБА за 2025 год, выплаты дивидендов акционерам по итогам финансовых результатов прошлого года, создания дочерней компании по управлению активами, приобретения доли участия (контрольного пакета акций) в иностранном банке, а также внесения изменений в состав Наблюдательного совета банка.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны по размеру активов.