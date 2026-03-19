    ABB xarici bankdan pay almaq istəyir

    ABB xarici bankdan pay almaq istəyir

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (ABB) xarici bankdan pay almaq istəyir.

    "Report" Banka istinadən xəbər verir ki, bu məsələ qurumun səhmdarların mayın 7-də keçiriləcək növbəti ümumi yığıncağının gündəliyinə salınıb.

    Yığıncaq onlayn olacaq, səhmdarlar qiyabi şəkildə, Milli Depozit Mərkəzinin İnvestor Portalında (invp.e-mdm.gov.az) yaradılmış şəxsi kabinet vasitəsilə səs verəcəklər.

    Yığıncağın gündəliyinə ABB-nin kənar auditdən keçmiş 2025-ci il üzrə maliyyə və idarəetmə hesabatlarının təsdiq edilməsi, ötən ilin maliyyə nəticələrinə əsasən səhmdarlara dividend ödənilməsi, aktivlərin idarə edilməsi üzrə törəmə şirkətin yaradılması, xarici bankda iştirak payının (nəzarət səhm paketinin) alınması, Bankın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi məsələləri daxildir.

    Xatırladaq ki, ABB 1992-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 281,271 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 88,54 %-i Maliyyə Nazirliyinə, 3,64 %-i İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 0,22 %-i "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT), 7,6 %-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur.

    13:57

    "Qalatasaray" "Liverpul"la oyundakı hadisəyə görə kompensasiya tələb edəcək

    Futbol
    13:53

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    13:47
    Foto

    "Qala" qoruğunda "Novruz Qalası" adlı bayram şənliyi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:45

    ABB xarici bankdan pay almaq istəyir

    Maliyyə
    13:43

    Hindistanın Ziqh diasporasına qarşı repressiyasının detalları açıqlanıb

    Digər ölkələr
    13:42

    "Borussiya" Ceydon Sançonu geri qaytarmaq üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    13:38

    Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayır

    Fərdi
    13:37

    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfə artıb

    İKT
    13:35

    Süni intellektlə edilən şantajlar şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipinə ziddir - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti