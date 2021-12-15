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Mastercard: доля электронной коммерции в розничной торговле достигнет 22%

Mastercard: доля электронной коммерции в розничной торговле достигнет 22% В 2025 году в мире будет насчитываться 5 миллиардов устройств, поддерживающих 5G.
Финансы
15 декабря 2021 г. 12:25
Mastercard: доля электронной коммерции в розничной торговле достигнет 22%

В 2025 году в мире будет насчитываться 5 миллиардов устройств, поддерживающих 5G.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по развитию бизнеса Mastercard Митхат Перкез.

По его словам, в следующем году использовать технологию 5G можно будет в 170 странах.

“Если в 2019 году доля электронной коммерции в розничном товарообороте составляла 14%, то в 2023 году эта цифра достигнет 22%. В ряде стран владельцы карт выбирают более быстрый способ оплаты, храня данные карт на надежных ресурсах. Этим методом пользуются 74% владельцев карт в Европе. Mastercard внедрил услугу Masterpass. В настоящее время 25% платежей в Турции производится этим методом. Во всем мире 59% владельцев Mastercard используют Masterpass. За последний год число пользователей этой услуги увеличилось на 21%”.

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Версия на английском языке Mastercard: Share of e-commerce in retail to reach 22%
Версия на азербайджанском языке “Mastercard”: “Pərakəndə ticarətdə elektron ticarətin payı 22%-ə çatacaq”

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