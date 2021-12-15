Mastercard: доля электронной коммерции в розничной торговле достигнет 22%

В 2025 году в мире будет насчитываться 5 миллиардов устройств, поддерживающих 5G.

В 2025 году в мире будет насчитываться 5 миллиардов устройств, поддерживающих 5G.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по развитию бизнеса Mastercard Митхат Перкез.

По его словам, в следующем году использовать технологию 5G можно будет в 170 странах.

“Если в 2019 году доля электронной коммерции в розничном товарообороте составляла 14%, то в 2023 году эта цифра достигнет 22%. В ряде стран владельцы карт выбирают более быстрый способ оплаты, храня данные карт на надежных ресурсах. Этим методом пользуются 74% владельцев карт в Европе. Mastercard внедрил услугу Masterpass. В настоящее время 25% платежей в Турции производится этим методом. Во всем мире 59% владельцев Mastercard используют Masterpass. За последний год число пользователей этой услуги увеличилось на 21%”.