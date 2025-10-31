Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2025)
- 31 октября, 2025
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% и составил 1,9672 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,05% - до 2,1247 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9672
|
1 Российский рубль
|
2,1247
|
1 Австралийский доллар
|
1,1134
|
1 Белорусский рубль
|
0,5594
|
1 Болгарский леви
|
1,0058
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1192
|
1 Чешская крона
|
0,0808
|
1 Китайский юань
|
0,2391
|
1 Датская крона
|
0,2634
|
1 Грузинский лари
|
0,6267
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2367
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1801
|
1 Швейцарский франк
|
2,1204
|
1 Израильский шекель
|
0,5221
|
1 Канадский доллар
|
1,2154
|
1 Кувейтский динар
|
5,5399
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3201
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5065
|
1 Молдавский лей
|
0,1004
|
1 Норвежская крона
|
0,1690
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6026
|
1 Польский злотый
|
0,4635
|
1 Румынский лей
|
0,3869
|
1 Сербский динар
|
0,0168
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3078
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3120
|
1 Турецкая лира
|
0,0404
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
1 Японская йена
|
1,1044
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9745
|
Золото (1 унция)
|
6808,7550
|
Серебро (1 унция)
|
83,1258
|
Платина (1 унция)
|
2752,7080
|
Палладиум (1 унция)
|
2499,8075