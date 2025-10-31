Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2025)

    Финансы
    • 31 октября, 2025
    • 09:24
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% и составил 1,9672 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,05% - до 2,1247 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9672

    1 Российский рубль

    2,1247

    1 Австралийский доллар

    1,1134

    1 Белорусский рубль

    0,5594

    1 Болгарский леви

    1,0058

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1192

    1 Чешская крона

    0,0808

    1 Китайский юань

    0,2391

    1 Датская крона

    0,2634

    1 Грузинский лари

    0,6267

    1 Гонконгский доллар

    0,2188

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2367

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1801

    1 Швейцарский франк

    2,1204

    1 Израильский шекель

    0,5221

    1 Канадский доллар

    1,2154

    1 Кувейтский динар

    5,5399

    100 Казахстанских тенге

    0,3201

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5065

    1 Молдавский лей

    0,1004

    1 Норвежская крона

    0,1690

    100 Узбекских сумов

    0,0141

    100 Пакистанских рупий

    0,6026

    1 Польский злотый

    0,4635

    1 Румынский лей

    0,3869

    1 Сербский динар

    0,0168

    1 Сингапурский доллар

    1,3078

    1 Саудовский риал

    0,4533

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3120

    1 Турецкая лира

    0,0404

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0406

    1 Японская йена

    1,1044

    1 Новозеландский доллар

    0,9745

    Золото (1 унция)

    6808,7550

    Серебро (1 унция)

    83,1258

    Платина (1 унция)

    2752,7080

    Палладиум (1 унция)

    2499,8075
