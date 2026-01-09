Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Командные
    • 09 января, 2026
    • 09:45
    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся очередные матчи

    Сегодня пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

    Как сообщает Report, в женских соревнованиях состоится один матч VIII тура.

    Клуб "Гянджа" дома примет "Национальную академию авиации". Встреча начнется в 15:00 в Гянджинском дворце спорта.

    В мужских соревнованиях будет сыгран перенесенный матч II тура между командами "Азеррейл" и "Гянджляр". Игра пройдет в 16:00 в спортивном зале МЧС.

    Высшая лига Азербайджана матчи волейбол
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək

