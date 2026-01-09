В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся очередные матчи
Сегодня пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу.
Как сообщает Report, в женских соревнованиях состоится один матч VIII тура.
Клуб "Гянджа" дома примет "Национальную академию авиации". Встреча начнется в 15:00 в Гянджинском дворце спорта.
В мужских соревнованиях будет сыгран перенесенный матч II тура между командами "Азеррейл" и "Гянджляр". Игра пройдет в 16:00 в спортивном зале МЧС.
