В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся очередные матчи

Сегодня пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу.

Как сообщает Report, в женских соревнованиях состоится один матч VIII тура.

Клуб "Гянджа" дома примет "Национальную академию авиации". Встреча начнется в 15:00 в Гянджинском дворце спорта.

В мужских соревнованиях будет сыгран перенесенный матч II тура между командами "Азеррейл" и "Гянджляр". Игра пройдет в 16:00 в спортивном зале МЧС.