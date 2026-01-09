İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək

    Komanda
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:28
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında bu gün VIII turun bir görüş baş tutacaq.

    "Gəncə" evdə "Milli Aviasiya Akademiyası"nı qəbul edəcək. Qarşılaşma Gəncə İdman Sarayında, saat 15:00-da start götürəcək.

    Kişilərin mübarizəsində isə II turdan təxirə salınan "Azərreyl" - "Gənclər" matçı baş tutacaq. Oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 16:00-da başlayacaq.

