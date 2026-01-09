Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Папоян: Армения ожидает поставки 7,6 тыс. тонн азербайджанских нефтепродуктов

    Армения ожидает импорт из Азербайджана еще 7 600 тонн нефтепродуктов.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсетях.

    "По состоянию на 8 января 2026 года по железной дороге через территорию Азербайджана в Армению уже прибыло поступило 8 485 тонн российского зерна, в пути находится 4 103 тонны (зерна – прим. ред.), а также 7 600 тонн азербайджанских нефтепродуктов, из которых 6 100 тонн – бензина и 1 500 тонн – дизельного топлива", - написал министр.

    Он напомнил, что в 2025 году по железной дороге через территорию Азербайджана в Армению поступило 6 580 тонн зерна, из которых 1 000 тонн - казахстанское и 5 580 тонн – российское, а также 1 210 тонн азербайджанского бензина.

    Министр также отметил, что в связи с поступлением новой партии азербайджанских нефтепродуктов в Армении ожидается снижение цен на бензин: "Как я уже отметил, ожидается снижение цен на бензин и дизельное топливо до 80 драмов за литр (0,36 манатов - прим. ред.) по сравнению с ценами предыдущего месяца. Рад сообщить, что в связи с таким развитием, другие компании, занимающиеся продажей нефтепродуктов, также работают над снижением цен", – написал Папоян.

